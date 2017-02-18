HDP'li Erdoğmuş ile Botan, referandum çalışmaları için Şemdinli'de

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ile HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, referandum çalışmaları için Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne geldi.

Şemdinli esnafını ziyaret eden HDP'li vekiller Lezgin Botan ile Nimetullah Erdoğmuş daha sonra halk toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Erdoğmuş, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Türkiye'deki bütün halklar için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Erdoğmuş, "Yüce Allah insanlara iradeyi vermiş. Önemli olan insanların bu iradeye nasıl sahip çıkmasıdır. Allah her zaman insanlara bir fırsat verir. Onun için referandum bizler için çok önemlidir. Herkes sandığa gitmelidir. Başkanlığı getiren referandum maddeleri içinde barış adına, demokrasi adına hiç birşey yoktur. Onun için bilinçli ve iradeli bir şekilde halkımız sandığa gidip, sandıkta 'hayır' demelidir" dedi.

Daha sonra konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise neden hayır dedikleri için halkı bilinçlendirmek gerektiğini belirterek, "Bizler her yerde referandum çalışmalarını bir vekil gibi, bir parti başkanı gibi ve parti çalışanı gibi kapı kapı dolaşarak anlatmalıyız. Yeni sistem getiriyorlar. Getirilen bu sistem de hak, hukuk, demokrasi ve adalet adına hiç birşey yoktur. 18 maddelik referandum için bizler 'hayır' diyoruz" dedi.



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