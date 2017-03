HDP'li Erdoğmuş: Bizim anayasa anlayışımız, metnin başına 'Özgürlüğün dokunulmazlığı' olmazsa olmazımızdır

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP'nin bileşenlerinin referandumda yürütülecek 'Hayır' kampanyasıyla ilgili Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, anayasa anlayışlarının, anayasa metninin başına "Özgürlüğün dokunulmazlığı" olmazsa olmazları olduğunu söyledi. Erdoğmuş, "Çünkü, özgürlük kimi sistemler için tehdit olarak tanımlanırken, bizim için özgürlük uğruna can vereceğimiz en büyük gayemizdir" dedi.HDP ve bileşenlerinin referandumda yürütülecek "Hayır" kampanyasının startının verildiği yerlerden biri olan Diyarbakır'daki toplantı bir düğün salonunda yapıldı. Toplantıya HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Milletvekilleri Nadir Yıldırım, Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nimettullah Erdoğmuş, Altan Tan, Mahmut Toğrul, Alican Önlü ve İmam Taşçıer ve partileler katıldı.Toplantıda ilk konuşmayı yapan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, işsizlik sorununda artık mızrağın çuvala sığmadığını, KHK’lar ile akademisyenler, sağlıkçılar ve emekçiler görevden uzaklaştırılıp ihraç edildiğini belirtirek, "AKP, 15 yıl boyunca mağduriyet politikası ile iktidarda kalmayı başardı. 16 Nisan’da gerçek mağdurlar sahaya inerek AKP’den hesap soracak" dedi.Daha sonra konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ise, yaşadığımız coğrafyanın çok zengin, kültürel ve tarihi mirası içerisinde barındırdığını ifade ederek, "Böyle bir coğrafyada sefaletin hüküm sürmesi, asla ve asla bu coğrafyanın tarihine, halklarına ve inançlarına mal edilemez. Ancak, hüküm süren iktidarlar, bu zenginlikleri sömürmek için, kendi tekellerinde bölüştürmek için böyle gerçek dışı bir iddia ortaya attılar. Deniliyor ki; eğer sizin medeniyet ve uygarlığınız böyle zengin bir mirasa sahip ise, niçin sizde kavga ve sefalet bitmiyor. Biz de diyoruz ki; demokratik zeminde, 21'inci yüzyıl dünyasında bunun çürütüleceği günün başladığını buradan yeniden ilan ediyoruz" diye konuştu."Hak demek için, adaletin ve eşitliğin olması gerekiyor. Hakkın hakikatin, olmazsa olmaz iki temel maddesi vardır. Biri eşitlik diğeri adalettir. Eğer bugün eşitlik ve adaletten bizi mahrum bıraktılarsa, İslam dünyasının oturup kendi muhasebesini yapması gerekiyor" diyen HDP'li Erdoğmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim anayasa anlayışımız, anayasa metninin başına ‘Özgürlüğün dokunulmazlığı’ olmazsa olmazımızdır. Çünkü özgürlük kimi sistemler için tehdit olarak tanımlanırken, bizim için özgürlük uğruna can vereceğimiz en büyük gayemizdir. Onlar, kampanyayı başlatırken anayasa maddelerinin üzerine ilave ederek meydanlara çıktılar. Özgürlük karşısında idamı darağacını vaat ettiler. Soruyoruz hükümete; siz idamdan ne ümit ediyorsunuz? Amed’ten haykırıyoruz; biz Amed halkı olarak, Şeyh Said efendinin Dağkapı Meydanı’nda darağacına arkadaşları ile beraber çekildikleri günden bu yana idamınızdan darağacınızdan korkmayız biz. Amed’ten sesleniyoruz, sizin o kötürümleştirdiğiniz o gövde, bu halkın varlığından çıktı. Yeniden dirilişe 16 Nisan’da sadece Türkiye halkları değil bütün cihan şahit olacak."

FOTOĞRAFLI