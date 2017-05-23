HDP'li Demirel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in

terör örgütü üyeliği, örgütün propagandasını yapmak ve kanunua aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık günü tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması devam edildi. Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çağlar Demirel, hasta olduğu gerekçesiyle Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Ziya Pir ve Feleknas Uca'nın da izlediği duruşmada Çağlar Demirel'in avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Demirel'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra konuşan Demirel'in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir, Mesut Beştaş ve Mehmet Emin Aktar "Müvekkilimizin tutuklu olması yasaya ve anayasaya aykırıdır. Müvekkilimizin tutukluluğu hak ihlali olmaktan çıkıp, Türk Ceza Kanunu'na göre suç oluşturmaktadır" dedi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Çağlar Demirel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.