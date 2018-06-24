İSTANBUL, () HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 123, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 78 oy çıktı. Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'ndaki 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan 123, Selahattin Demirtaş 78, Muharrem İnce 18 ve Meral Akşener 5 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
HDP'li Buldan'ın sandığından Erdoğan birinci çıktı
İSTANBUL, () HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 123, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 78 oy çıktı. Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'ndaki...
24 Haziran 2018 Pazar 20:37
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