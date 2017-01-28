HDP'li Beştaş serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadeden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu sabah erken saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadeden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu sabah erken saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.