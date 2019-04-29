HDP'li Belediye'nin yaptığı borç açıklamasına, Van Valiliği'nden açıklama

VAN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın beraberinde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile birlikte yaptığı 'borç açıklaması'na, Van Valiliği yazılı açıklamayla cevap verdi.

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde HDP'li Başkan Bedia Özgökçe Ertan'la birlikte HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yaptığı basın açıklamasında, büyükşehir belediyesinin 1 milyar 108.5 milyon TL borcun, kayyum dönemine ait olduğu belirtilerek belediye borçlarının kalem kalem üzerinde yer aldığı pankart asılmıştı. Van Valiliği, bu iddialara bugün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Valilik'ten yapılan açıklada, HDP'li belediyenin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığında 1 milyar 121 milyon 417 bin 382 TL borç ile belediyenin devralındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Belediyede devraldığımız borcu hem azalttık hem de yatırımları artırdık. 31 Mart 2019 tarihinde iş başına gelmiş belediye yönetimi, kayyım dönemine ait olduğu iddiası ile1 milyar 108.5 milyon TL borç bulunduğunu kamuoyuna açıklamıştır. Van Büyükşehir Belediyesine 16.11.2016 tarihinde Belediye Başkan Vekili (Kayyım) görevlendirilmesinin yapıldığı Van Büyükşehir Belediyesi 1.121.417.382.00 TL borç ile kayyım tarafından devralınmıştır. Belediye Başkan Vekili (Kayyım) döneminde: 938 kilometre BSK sıcak asfalt, 378 kilometre sathi kaplama olmak üzere 1311 kilometre asfalt yapımı gerçekleştirilmiştir. 677 kilometre stabilize yol yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesinin en güçlü itfaiye filosu oluşturuldu. Parklar, tarımsal hizmetler ve benzeri alt yapı yatırımları ile 742 kilometre şebeke ve ishale hattı yapımı gerçekleştirildi, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İçme suyu depoları ve kanalizasyon hizmetleri, peynirciler çarşısı, sakatatçılar çarşısı, iş merkezleri, yol ve cadde düzenlemeleri, başta olmak üzere toplam 712.3 milyon TL yatırım gerçekleştirildi."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bizim görevimizi bıraktığımızdaki Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcu kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklandığı şekilde 1 milyar 108.5 milyon TL değil, yaklaşık 1 milyar 98 milyon TL dir. Van Büyükşehir Belediyesi'ni 1 milyar 121,5 milyon TL borç ile devralındığı gerçeği göz önüne alındığında; 712.3 milyon TL yatırım yapılmış olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunda Belediye Başkan vekilliği dönemimizde 23,5 milyon TL'lik bir azalma olduğu görülecektir. Burada sadece kayyım öncesi belediye yönetimi zamanında, yani kayyım ile hiçbir alakası bulunmayan 2011 depremi sonucu ev ve işyerleri hasar gören vatandaşların belediyeye açtıkları davalar sonucu hükmedilmiş 35.638.497 TL deprem tazminat borcunun 25.000.000 TL'si ödendi. 89.080.218.00 TL geçmiş dönemden kaynaklı vergi ve faiz borcu, kayyım döneminde yapılandırıldı, 159.053.992.00 TL geçmiş dönemden kaynaklı SGK ve Faiz Borcu kayyım döneminde yapılandırıldı. Kayyım döneminde ödenen ve yapılandırılan; deprem tazminatı, vergi, SGK ve faiz borcu toplamda 283.772.707.00 TL olup, bu borçların hiç biri kayyım faaliyet dönemi içerisindeki hizmetler ile alakası olmayıp önceki dönemden süregelen borçlardır. Depremde ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların belediyenin kusurlarından kaynaklı iddiaları üzerine mahkemeler nezdinde belediyeyi tazminata mahkûm ettirmeleri sonucunda oluşan tazminat borcunun yanı sıra, kayyım öncesi dönem faaliyetlerinden kaynaklı vergi ve SGK gibi zorunlu kurumsal borç ve bu borçlardan kaynaklı faizleri kayyum döneminde yapılmış faaliyetlerin sonucunda oluşan borç gibi gösterilmesindeki tek amaç, siyasi mülahazaalarla vatandaşın ve dolayısıyla kamuoyunun bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yanlış bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır. Ayrıca Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 48 kilometrelik yeni su ishale hattının bedeli, yapılan protokol ile 30 yıl gibi uzun vadede ödenmek üzere Belediye lehine yapılandırılmış, bunun yanı sıra gerek kayyım dönemi öncesi ve gerek kayyım dönemi süresince VASKİ'nin VEDAŞ'a olan toplam 150.000.000.00 TL'lik elektrik borcu maliye bakanlığınca üstlenilmiş ve aylık sadece 150.000.00 TL belediye payından kesinti yapılması sağlanmıştır. 16.11.2016 tarihi itibariyle belediye'ye iş yapmış, malzeme, araç ve gereç vermiş gerçek ve tüzel kişi esnafa da olan 182.899.000.00 TL borç ödenerek, kayyım döneminden önce esnaflar arasında ve piyasada Belediye'ye karşı olan güvensizlik ortadan kaldırılmıştır."