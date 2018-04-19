HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü 

ANKARA () - HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
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ANKARA () - HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
19 Nisan 2018 Perşembe 15:21
ANKARA () - HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.
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