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HDP'li Baydemir: Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 2019 seçimleri için CHP veya HÜDA PAR ile ittifak yapıp, yapmayacaklarına ilişkin "Öncelikle Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım. Eğer biz, bunu başarırsak Türkiye'nin...

HDP'li Baydemir: Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 2019 seçimleri için CHP veya HÜDA PAR ile ittifak yapıp, yapmayacaklarına ilişkin "Öncelikle Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım. Eğer biz, bunu başarırsak Türkiye'nin batı yakasında demokrasi güçleriyle ortaklaşmamızın veya ittifak kurmamızın anlamı olur" dedi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, Eş Genel Başkan Pervin Buldan başkanlığındaki heyetle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e gitti. Burada IKBY eski Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen HDP'li Baydemir, Rudaw'a açıklamalarda bulundu. Kürtlerin 'ulusal ittifak' kurması gerektiğini savunan Baydemir, "Bizim 'ulusal ittifak'tan kastımız; 'Hepimiz toplanalım, tek bir parti olalım' değildir. Hepimiz toplanalım ve ortak bir paydada, Kürt halkının da diğer halklar gibi eşitçe, özgürce, kendi kaderini diğer halklarla beraber tayin edebileceği adil düzenin kurulması için 'Kürtler dünyadan ne istiyor, Kürtler bölge devletlerden ne istiyor?' sorusuna ortak yanıt verebilmek. Bölük pörçük olursak kimse bizimle barış masasına oturmaz; ancak Kürt halkının haklı davasında tek vücut olursak ve ortak stratejiyi ortaya koyabilirsek o zaman haklı taleplerimiz kabul görür" diye konuştu.
Bahsettikleri ittifakın aynı zamanda korunma zırhı olduğunu da kaydeden Baydemir, "Bir kez daha söylüyorum. Kürtler arası ittifak, Türk halkının da demokrasiye ulaşmasının kapısını açar. Bu Fars halkı için de geçerli; çünkü Kürt halkının statüsünü kazanması demek, Ortadoğu coğrafyasına barışın gelmesi demek. Kürtler, özgür olmadığı müddetçe Ortadoğu’ya demokrasi gelmez" dedi. 
'ÖNCELİĞİMİZ KÜRT PARTİLERİN İTTİFAK KURMASI'
HDP'li Baydemir, 2019 seçimleri için CHP veya HÜDA PAR ile ittifak kurup, kurmayacaklarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:
"Öncelikle Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım. Birinci önceliğimiz, Kürt partilerin hatta ve hatta şahsiyetlerin kendi aralarında ittifak kurması. Önceliğimiz, bu olmak durumundadır. Bunu başarmak zorundayız. Eğer biz bunu başarırsak Türkiye’nin batı yakasında demokrasi güçleriyle ortaklaşmamızın veya ittifak kurmamızın bir anlamı olur. Eğer biz, kendi içimizde ittifakı kurmazsak bunu başaramazsak diğer güçlerle yapacağımız ittifakın da kapı açma imkanı çok zayıf olur." 

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