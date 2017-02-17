HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldı-2

BALUKEN'İN AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına itiraz edildi. Baluken'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın kaldırılması için üst mahkeme konumundaki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Dilekçede yakalama kararı çıkarılmasının yasaya aykırı olduğu görüşünü savunan Baydemir, tahliye kararına karşı savcılığın itiraz hakkı olmadığını ifade etti. Savcılığın itiraz hakkı olması düşünüldüğünde bile, itiraz süresinin geçtiğini belirten Baydemir, mahkemenin itirazı 16’ıncı gününde karar verdiğini, bunun da yasaya aykırı olduğunu kaydetti. Savcılık itirazının kendisine veya müvekkiline bildirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Baydemir, kararın kendilerine bildirilmediğini ifade etti.

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Baluken'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ve şu anda hastanede tedavi olduğunu belirtti.