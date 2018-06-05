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HDP'li Baluken cezaevinde roman yazdı

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı öykü kitabından sonra yine cezaevinde bulunan HDP'nin Diyarbakır milletvekili İdris Baluken de 'Üç Kırık Dal' adlı...

HDP'li Baluken cezaevinde roman yazdı
HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı öykü kitabından sonra yine cezaevinde bulunan HDP'nin Diyarbakır milletvekili İdris Baluken de 'Üç Kırık Dal' adlı roman yazdı. Baluken'in romanının, 9 Haziran'da okurları ile buluşacağı açıklandı.
Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı, 'Seher' adlı öykü kitabından sonra Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan HDP'nin Diyarbakır milletvekili İdris Baluken'in de roman yazdığı ortaya çıktı. Romanı yayımlayan Dipnot yayınlarından yapılan açıklamada, Baluken'in, 'Üç Kırık Dal' adlı romanının 9 Haziran'da kitapçılarda olacağı belirtildi. Üniversiteli üç gencin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da yaşadıklarını, yarına dair umutlarını, bu uğurda verdikleri mücadelenin edebiyatın gücüyle aktarıldığı belirtilen roman için Demirtaş'ın yazı yazdığı kaydedildi. 
Yayınevinden yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş Baluken'in romanı için, "Bu kitabın en önemli özelliği yazılmış olmasıdır. Kendini toplumsal ve bireysel dertlerin dermanına adayan bir yiğit insanın, sıkıştırılmaya çalışıldığı iki metrekarelik bir zindan hücresine sığmamış olmasıdır. O hücreden taşanların, bütün engellere rağmen halkıyla buluşmuş olmasıdır. E, daha ne olsun? Kitabın ilk sayfasını açın, İdris kolunuza girecek ve sizi Diyarbekir'in surlarında, küçelerinde, sevdalarında ve kavgalarında eşsiz bir yolculuğa çıkaracaktır" diye yazdı.  
CEZASI ONANINCA VEKİL ADAYLIĞI GEÇERSİZ SAYILDI
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında, Diyarbakır'daki yerel mahkemece verilen 9 yıl 2 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 23 Mayıs'ta onanınca 24 Haziran seçimleri için Batman'dan birinci sıradan milletvekili adaylığı geçersiz sayıldı.

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