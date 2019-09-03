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HDP heyeti TÜSİAD'ı ziyaret etti

İSTANBUL HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.  Toplantıda ekonomi ve siyaset...

GENEL 03.09.2019, 17:15
HDP heyeti TÜSİAD'ı ziyaret etti

İSTANBUL
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi. 
Toplantıda ekonomi ve siyaset gündemindeki konular ve çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
 

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