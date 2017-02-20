HDP, Demirtaş ve Yüksekdağ için AİHM'e başvurdu

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), yürütülen soruşturmalar kapsamında 24 Kasım'dan beri tutuklu olan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın devam eden tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yaptı.HDP'den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Milletvekilleri Osman Baydemir, Ertuğrul Kürkçü, Mithat Sancar, HDP Strasbourg Temsilcisi Faik Yağızay ile avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir'den oluşan heyetin bugün tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için AİHM'e başvurdukları belirtildi. Açıklamada, başvurulan Anayasa Mahkemesi tarafından bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapma zorunluluğu doğduğu belirtilerek şöyle denildi:"Başvuruda, ülkenin en çok oy alan üçüncü partisi olan HDP’nin Eş Genel Başkanlarının seçmenlerini ve partiyi temsilen katıldıkları eylemler ve düzenledikleri basın açıklamaları nedeniyle özellikle referandum sürecinde, tutuklu yargılanıyor olmalarının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkını, ifade özgürlüğünü ve serbest seçim hakkını ihlal ettiği ifade edildi."Başvuruda ayrıca, HDP’ye ait parti binaları ve seçim büroları ve araçlarının 2014 yılında 22, 2015 yılında 7 Haziran seçimleri öncesinde 106, 2016 yılında 36 kez saldırıya uğradığı, 22 Temmuz 2015 tarihinden bu yana HDP, DBP ve bileşenlerine yönelik operasyonlar kapsamında 9796 kişinin gözaltına alınarak 2906 kişinin tutuklandığı, Temmuz 2016'dan bu yana ise aralarında Eş Genel Başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da olduğu 12 milletvekilinin de bulunduğu toplam 5471 kişinin gözaltına alınarak 1482 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı. AİHM başvurusunda referandum sürecinde etkili bir 'hayır' kampanyasının örgütlenmesi için çalışan muhalefetin susturulması ve cezalandırılması amacıyla yürütülen ve keyfi ve sistematik bir hal alan gözaltı ve tutuklamaların siyasi bir amaç taşıdığı kaydedildi.HDP açıklamasında, başvuruyu yapan heyetin, Anayasa Mahkemesi'nin 95 gündür işlem yapmadığını hatırlattığı ve mahkemenin kendi kararının arkasında durmasını istediği vurgulanırken, AİHM'i de kendi içtihatlarını ve evrensel hukuk kurallarını uygulamaya davet ettiği belirtildi.

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