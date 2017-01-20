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HDP Batman Milletvekili Başaran serbest bırakıldı

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesinin ardından...

HDP Batman Milletvekili Başaran serbest bırakıldı

 Özkan ARSLAN / ANKARA, () - BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen Başaran için yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alınan HDP'li Başaran, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Başaran, "Anayasa değişikliği görüşmelerinin yapıldığı bu aşamada bir milletvekili olarak hakkımda yakalama emri çıkartılarak ifademin alınmasını doğru bulmuyorum. Benim ve diğer milletvekillerinin dokunulmazlığı usulsüz olarak kaldırıldı. Hukuki olarak savunma yapmayı gerektirecek bir husus yoktur. İddiaların siyasi olduğu kanaatindeyim" dedi.

İfadesinin ardından avukatları, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma vererek, Başaran'ın serbest bırakılmasını talep etti. HDP'li Başaran, mahkemece serbest bırakıldı.

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