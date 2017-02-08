HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Diyarbakır'da, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Silvan ilçesinden Diyarbakır'a gelirken kent girişinde gözaltına alınan Zana, çıkarıldığı savcılıkta alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde de ifadesi alınan Leyla Zana, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST