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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL ek ödenek

İZMİR, () - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 22 milyon TL ek ödenek verildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece...

GENEL 09.10.2019, 12:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL ek ödenek

İZMİR, () - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 22 milyon TL ek ödenek verildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece 102 milyon TL’yi geçti. Tüm bu gelişmeler üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacak çok önemli adımlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın destekleriyle EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin tadilatı amacıyla tahsis edilen yaklaşık 80 milyon 600 bin TL’ye ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da üniversiteye 22 milyon TL ek ödenek verdi. Ödenekle ilgili Ankara’daki Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nde protokol imza töreni düzenlendi. Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, desteklerden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren EÜ'nin söz konusu desteklerle hedeflerine daha da yaklaştığını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Devletimiz bilime çok ciddi destekler veriyor. Gerek TÜBİTAK nezdinde gerekse üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerine önemli kaynaklar ayrılıyor. Bu destekler, ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli bir yere sahip olan bilimsel projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bugün üniversitelerimiz bilim camiasında adından daha çok söz ettirebiliyor ve üniversitelerimizde ülke ekonomimize daha çok katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler geliştirilebiliyorsa işte bu destekler sayesinde oluyor" diye konuştu.
SON 1 AYDA 2'NCİ DESTEK
Ödenek alan üniversiteler arasında en çok paya Ege Üniversitesi'nin sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sağlık Bakanlığı'nca A Plus hastane olarak ilan edilen üniversite hastanemizdeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan 22 milyon TL’lik ek ödenek tahsis edildi. Ödenek için Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a Ege Üniversitesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Daha önce de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın da desteğiyle üniversite hastanemizin yerinde yenilenmesi için yaklaşık 80 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edilmişti. Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece 102 milyon TL’yi geçti. Tüm bu gelişmeler üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacak çok önemli adımlar."

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