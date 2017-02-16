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Hazine ararken göçük altında kalan kişi, kurtarılmaya çalışılıyor

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için 30 kişilik AFAD ekibinin başlattığı arama kurtarma...

Hazine ararken göçük altında kalan kişi, kurtarılmaya çalışılıyor
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde daha önce kazılan 70 metrelik derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için 30 kişilik AFAD ekibinin başlattığı arama kurtarma çalışması sürdürülüyor.
Koçhisar Mahallesi'nde define avcılarının kazdığı 70 metrelik derinliğinde 5 metre genişliğindeki girdikleri kuyuda meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ı kurtarmak için AFAD ve itfaiye erleri çalışmalara başladı. Kılıç'ın göçük altında kalması ardından önce Kızıltepe Belediyesi itfaiye erleri sevk edildi.
AFAD GÖREVLİSİNE KEPÇE ÇARPTI
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları yetersiz kalınca Mardin ve Diyarbakır'daki AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kızıltepe'ye giden Mardin ve Diyarbakır AFAD ekipleri dünden bu yana arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma çalışması sırasında bu sabah kepçenin çarpması sonucu yaralanan bir AFAD görevlisi hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, iş makineleriyle kuyunun etrafını genişleterek, kuyu dibindeki Selman Kılıç'a ulaşmaya çalışıyor.

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