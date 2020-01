Hayvanseverlerden sokak hayvanları için eski battaniye isteği

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, derneğe ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınakta kış mevsimi nedeniyle en çok ihtiyaç duyulanın, üşüyen sokak hayvanları için battaniye ve kullanılmayan giysiler olduğunu söyledi.KEHAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte derneğe ait 'Can evi' adı verdikleri kulübelerde kalan sokak hayvanlarını soğuktan korumaya çalıştıklarını belirterek, "Burası aslında rehabilitasyon merkezi. Barınaktaki köpekleri iyileştirdikten sonra belediyede kısırlaştırarak, alındıkları yerlere bırakıyoruz veya sahiplendiriyoruz. Havalar çok soğuk. Bizim eski battaniyelere, yorganlara ve halılara çok ihtiyacımız var. Çünkü biz bunları canların altına yayıyoruz. Bunlara çok fazla ihtiyacımız var. Artık evlerimizden getirdiklerimizi tükettik. Lütfen, 'kışın üşümezler' demeyin. Her canlı üşür. Bizler ne kadar kalın giyinsek de üşüyoruz. Onların kürkü var ama bu yeterli değil. Trakya çok soğuk oluyor. Onun için çok üşüyorlar. Bizden ve onlardan yardımınızı esirgemeyin" dedi.'İNSAN OLMAK, HER CANLIYA YARDIM ETMEKTİR'Derneğin geçen yıl 150'nin üzerinde yavru köpeği sahiplendirdiğini ifade eden Cebeci, "Belediye aracılığıyla da 100 köpek kısırlaştırıldı. Belediyemiz kısırlaştırma haricinde kırık ve kemoterapi gibi tedavileri maalesef gerçekleştiremiyor. Biz bu operasyonları özel bir kliniğe yaptırıyoruz. Klinikte de geçen yıl 75 kırık ameliyatı yaptırdık. Devletin vermiş olduğu bir hesap numaramız var. Biz bu hesaba yardım yapılmasını da bekliyoruz. Yardım edilmezse biz bir avuç insan ne kadar şey yapabiliriz? İnsan olmak sadece insana değil, her canlıya yardım etmektir. Bize çok büyük yardımlar gerekmiyor. Yaralı bir canın tedavisi üstlenin. Bizim bu canlara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.Sevinç Cebeci, barınaktaki suların donmaması için sık sık değiştirildiğini ve köpeklerin üşümemeleri için de kulübelere daha fazla battaniye koyduklarını kaydetti.