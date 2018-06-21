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Hayvanseverlerden adliye önünde eylem ve suç duyurusu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, avukatlarla birlikte adliye önünde bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca'da bacakları ile kuyruğu kopuk bulunan ve tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpek için eylem yapıp,...

Hayvanseverlerden adliye önünde eylem ve suç duyurusu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, avukatlarla birlikte adliye önünde bir araya gelen hayvanseverler, Sapanca'da bacakları ile kuyruğu kopuk bulunan ve tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpek için eylem yapıp, suç duyurusunda bulundu.
Marmaris'te hayvanseverler, besledikleri köpekleriyle saat 12.00'de, adliye önünde bir araya geldi. Hayvanseverler, Sapanca'da bacaklarıyla kuyruğu kopuk bulunan ve tedaviye alındığı İstanbul'daki veteriner kliniğinde ölen yavru köpeğin fotoğrafları ile 'Yeter artık cezalar artsın', 'Bugün bana yarın kime?', 'Biz de canız mal değil ' yazılarının bulunduğu dövizler taşıdı. Hayvanseverlere, avukatlar ve CHP'liler de destek verdi. Adliye önünde 1 dakika sessizce bekleyen hayvanseverler adına Marmaris Baro Temsilcisi avukat Ayşe Dicle Ünlü, basın açıklamasını okudu. Ünlü, "Toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak, uygulanan zulmün sembolü haline geldi. Biz tüm hayvan hakları savunucusu ve korucusuyuz. Tüm hayvan hakları ihlali karşısındayız. Yavru köpeğin bakışlarını yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayarak, zulüm için suç duyurusunda bulunacağız. Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilir yasaların düzenlenmesi zorunludur" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından 10 dakika bekleyen hayvanseverler, adliyeye girerek, suç duyurusunda bulundu.

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