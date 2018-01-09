Hayvanseverler, yasaklı mahallelerdeki hayvanları doyuruyor

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının bulunduğu 6 mahalledeki sokak hayvanları, hayvanseverler tarafından besleniyor. Bölgedeki kedi ve köpeklerin yiyecek bulamadığını belirten Diyarbakır Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DİHAYKO) Başkanı Sevgi Ekmekçiler, bu çalışmayı 2 yıldır yaptıklarını ve çatışmalar sürdüğünden bu yana hayvanların aç kalmaması için sokaklara mama bıraktıklarını söyledi.

Merkez Sur ilçesindeki 6 mahallede terör operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, operasyonlar bittikten sonra da çalışmalar nedeniyle devam ederken, söz konusu mahallelerde bulunan sokak hayvanlarına hayvanseverler sahip çıktı. Yasaklı bölgede kimsenin yaşamaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekleri beslemek için DİHAYKO üyeleri çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerden izin alan hayvanseverler, derneklerine ulaşan mamaları, 1 hafta veya 15 günlük aralıklarla sokaklardaki köpek ve kedilere veriyor.

DİHAYKO Başkanı Sevgi Ekmekçiler, bu çalışmayı 2 yıldır yaptıklarını ve çatışmalar sürdüğünden bu yana bu hayvanların aç kalmaması için sokaklara mama bıraktıklarını söyledi. Ekmekçiler, "Çatışmalar olduğu dönemlerde sık sık gidiyorduk. Kar ve soğuk vardı. İnsanlar yoktu, hayvanlar aç kaldı. Beslenecek bir yer bulamadılar. Sur'daki hayvanlar için mama kampanyası başlattık. Onlara götürdük. Sayımız azdı o zaman ama her türlü zorluğa rağmen hayvanlara baktık. Şu an için mama yardımlarımız gelirse eğer toplu şekilde 1 hafta veya 15 günde bir gidip mamalarını bırakıyoruz" dedi.

Ekmekçiler, "Biz gitmediğimiz zamanlarda ise esnaf ve polislere mamaları hayvanlara vermesi için bırakıyoruz. Yıkıntıların içinde olan çok sayıda kedi ve köpek var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki hayvanlara ise bazen polisler kumanyalarını veriyor. Diyarbakır'da hayvanlar için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ama öncelik Sur'da olan hayvanlar için çalışıyoruz. Çatışmalar sırasında yaklaşık 200'e yakın hayvanı bölgeden çıkardık. HAYTAP üyeleriyle beraber burada bulunan yaralı veya sakatlanmış hasta kedi ile köpekleri çıkardıktan sonra tedavilerini sağladık. Ayrıca onlar orada sahiplendirildi" diye konuştu.



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