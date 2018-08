Hayvansever Nurhan Kalenler evinde ölü bulundu

EDİRNE Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EYKO) Başkanı Nurhan Kalenler (49), evinde kızı tarafından ölü bulundu. Kalender'in ölümü hayvanseverler arasında büyük üzüntü yarattı. Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı, Nurhan Kalender'in çiftliği andıran evinde 100'den fazla hayvan baktığını ve kalp krizi nedeniyle öldüğünden şüphe edildiğini belirterek, "Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı" dedi.

EYKO Başkanı Nurhan Kalenler'in kızı Gamze İşbilen, cep telefonundan aradığı annesine ulaşamayınca merak ederek Babademirtaş Mahallesi Kuşçudoğan Camii Sokak üzerindeki eve geldi. Annesini salonda yerde hareketsiz halde gören İşbilen, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Nurhan Kalender'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kalender'in cansız bedeni, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'HER YERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BİR İNSANDI'

Nurhan Kalender'in ölümü üzerine kızı Gamze İşbilen ve komşuları gözyaşlarına boğulurken, EYKO üyelerinin yanı sıra hayvanseverler de büyük üzüntü yaşadı. Birçok hayvansever, Kalender'in evine gelerek kızına başsağlığı diledi. EYKO Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı, Kalender'in hayatını hayvanlara adadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Kızı aramış, telefonla cevap alamayınca evine gelmiş. Yerde yatarken bulmuş ve sağlık ekiplerine haber vermiş. Şu an ölüm sebebini biz de bilmiyoruz, büyük ihtimalle kalp krizi diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla bir rahatsızlığı yoktu. Bütün derdi sıkıntısı hayvanlardı. Böyle bir derneğin içinde olan bir insanın stressiz bir hayat geçirmesi beklenemez. Ne yazık ki kaybettik. Barınak, sokak hayvanları, evinde bile 100'ün üzerinde hayvanı var. Bütün Edirne ve ilçelerine, elinin erdiği her yere yardım etmeye çalışan bir insandı. Arkasında yüzlerce yetim hayvan bıraktı. Gidene mi üzülelim, geri de bıraktıklarına mi üzülelim, biz de çok şaşkınız. Edirne'deki bütün hayvanlar öksüz kaldı. Ne yaparsak yapalım, hiçbirimiz Nurhan ablanın yerini dolduramayız."

EVİNDE 100'DEN FAZLA HAYVAN BAKIYORDU

Nurhan Kalender, çiftliği andıran evi ve bahçesinde 100'den fazla kedi ve köpeğe bakıyordu. Yardıma ihtiyacı olan hayvanları tedavi de ettiren Kalender'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Bahçede duran hayvanlara ise Nurhan Kalender'in komşuları sahip çıktı.

500 KAYIP KÖPEĞİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Edirne'de hayvan hakları savunucularının başında gelen Nurhan Kalender, sınırda yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan kedi ve köpeklere ihale süreçlerinde evinde bakarken, kentin eski çöplüğünde ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolmasına yönelik de hukuki mücadele veriyordu.



FOTOĞRAFLI