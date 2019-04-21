Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

Hayvanların öldürülmesini yürüyüşle protesto ettiler

TEKİRDAĞ'da hayvanseverler, son günlerde değişik illerde meydana gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için besledikleri hayvanlarıyla yürüyüş düzenledi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplu hayvan öldürülmelerini...

Hayvanların öldürülmesini yürüyüşle protesto ettiler
TEKİRDAĞ'da hayvanseverler, son günlerde değişik illerde meydana gelen hayvanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için besledikleri hayvanlarıyla yürüyüş düzenledi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde toplu hayvan öldürülmelerini protesto etmek içen Tekirdağ'daki hayvanseverler evlerinde besledikleri köpekleriyle yürüyüş düzenleyerek hayvanlara yönelik saldırıları kınadı. Merkez Süleymanpaşa ilçesindeki parkta bir araya gelen hayvanseverler adına Bedia İlerler,  konuştu. Özellikle Ankara'da hayvanlara yönelik çok ciddi bir katliam olduğunu söyleyen İlerler, "Ülkenin birçok yerinde bu konuda sesler geliyor. İnsanların biraz daha vicdanlarını dinleyebilmeleri ve daha sağlıklı düşünebilmeleri için demek ki kabahatler kanunu yeterli olmuyor. Demek ki hayvanların yaşam hakkını koruyabilmemiz için Türk ceza kanununda yer almasını arzu edeceğiz. Bunun içinde çaba sarf edeceğiz. Sanıyorum yeni çıkacak yasada da bu konu gündeme gelecek. Hayvana şiddet, insana şiddet, hayvana tecavüz, insana tecavüz, çocuğa özellikle şiddet ve tecavüz bunların önüne geçmek için sevgiyi insana yüklemeliyiz" dedi.
Konuşmaların ardından kent meydanında hayvanlarla birlikte yürüyüş başladı.  Hayvanseverler sahildeki yürüyüşleri sırasında 'Hayvana kalkan eller kırılsın', 'Hayvan ölümlerine son' şeklinde pankartlar taşıyıp sloganlar attı. Hayvasver vatandaşların köpekleriyle birlikte sokağa dökülüp toplu şekilde yürüyüş yapması Tekirdağ sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328