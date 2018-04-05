Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Hayvanların Gözünden Dünya' adlı sergide, 6 farklı hayvanın gözünden dünyanın nasıl göründüğü kurulan simülatörlerden ziyaretçilere izletildi.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde, 'Hayvanların Gözünden Dünya' adlı sergi açıldı. İlgi gören sergide ziyaretçiler, alışveriş merkezinde kurulan 6 farklı simülatöre bakarak, kedi, köpek, at, arı, kuş ve balıkların nasıl gördüklerini izledi.

Sergiyi düzenleyen ajansın sahibi Iraz Gökçe, daha önce Ankara ve İstanbul'da da aynı sergiyi açtıklarını belirtti. 3'üncü il olarak Eskişehir'e geldiklerini ve serginin 10 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık tutulacağını kaydeden Gökçe, şöyle konuştu:

"Sergimizde vatandaşlara, 6 farklı hayvanın gözünden deneyimleme imkanı sunuyoruz. Kedi, köpek, arı, kartal, balık ve atın gözünden dünyayı nasıl gördüklerini deneyerek görmüş oluyorlar. Bu sergiyi bilimsel bir ekiple, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ndeki hocalarımızın danışmanlığı ile hazırladık. Sergimiz bilimsel verilere dayanıyor. Hayvanların renkleri, hareketleri, algılamaları tamamen hocaların bize verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Sergimizi genişletmeyi düşünüyoruz. Farklı hayvanların dünyayı nasıl gördüklerine dair yeni hayvanları sergimize ilave etmek istiyoruz."



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