Hayvanları Koruma Günü'nde mama bağışı yapıldı

ONUR Market ve Ayşe Hatun Eğitim Özen ve Dayanışma Vakfı (AHEV) yöneticileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

AHEV Müdürü İsa Ük, “Biz vakıf olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyor ve bu konuda önemli çalışmalarda bulunuyoruz. Yeryüzünde var olan tüm hayvanların yaşam hakkına sahip olduğunu bilmemiz ve hepsine sevgiyle el uzatmamız gerekiyor. Onların bizden istediği sadece bir kap su, bir kap yiyecek ve sevgidir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette can dostları için bağışlanan mamalar, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

