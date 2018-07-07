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'Hayvanlara yapılan şiddetin cezası artsın'

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamelelerde cezaların artırılmasını istedi. Porsuk Bulvarı'nda toplanan grup adına basın...

'Hayvanlara yapılan şiddetin cezası artsın'
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri yaptıkları basın açıklamasında hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamelelerde cezaların artırılmasını istedi.
Porsuk Bulvarı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını Odunpazarı Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı İlknur Küçükoğlu okudu. Küçükoğlu, Türkiye'de 24 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun geçerli olduğunu belirtti. Yürürlükte olan kanunun caydırıcı olmadığını, hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz ve işkencenin devam etiğini söyleyen İlknur Küçükoğlu şunları kaydetti:
"İşlenen bu suçlar, hayvanların eşya/mal olarak kabul edilmesi ve kabahat olarak görülmesi akabinde para ile cezalandırılması yüzünden önlenmek bir yana artarak devam etmektedir. 5 bin 199 sayılı bu yasanın yaptırımları caydırıcı değildir. Yaşama hakkına karşı işlenen bu suçların daha etkili cezalar alması gerekmektedir. Çünkü onlar toplumun en zayıf halkası bizlere muhtaç canlar olarak günden güne daha kötü şartlarda daha kötü muameleler ile sadece yaşamaya çalışıyorlar. Hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamele vakalarına daha etkili ve caydırıcılığı yüksek cezalar gelmesini, suçluların takibinin yapılmasını talep ediyoruz. Unutmamalıyız ki hayvanlara karşı işlenen bu suçlar insanlar üzerinde uygulanacak suçların denemesidir. Suç en başından engellenmelidir."

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