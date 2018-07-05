Hayvanlara 'fıskiyeli' serinlik

ANTALYA'da Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar, fıskiyelerle serinletiliyor. Midilli atları ve kaplanın serinleme keyfi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte turizm kenti Antalya'da yaşayanlar sıcak ve nemli havayla mücadele ediyor. Kent merkezinde termometrelerin 40'lı dereceleri göstermesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, sahillere akın edip, denizde serinliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar ise fıskiye, havuz ve çamur banyolarıyla serinlemeye çalışıyor. 127 türden bin 500 canlının yaşadığı 650 dönümlük alanda sıcaktan en çok yak, lama, kurt ve kaplanlar etkileniyor.Hayvanların korunması için gölgelik alanlar inşa edilirken, sıcaklığın ve nem değerlerinin çok yüksek olduğu günlerde ise fıskiyelerden su fışkırtılarak serinlemeleri sağlanıyor. Suyu ve çamur banyosunu seven bazı hayvanlar için barınakların içerisinde bulunan havuzlara sürekli buz takviyesi yapılıyor.MİDİLLİ ATLARI VE KAPLANIN SU KEYFİZiyaretçilerin ilgi gösterdiği hayvanlar arasında bulunan kaplan ve midilli atları da suyu en çok sevenler arasında. 'Zara' adlı 2 yaşındaki dişi kaplan, bakıcının hortumla su tutmasından oldukça memnun. Patileriyle tel örgüye tırmanan Zara, küçük oyunlar yapıyor. Gün içerisinde birkaç defa hortumla ıslatılan Zara, serinleyince biriken suya yatarak keyif sürüyor. Midilli atları ise barınaklarının etrafındaki fıskiyelerden üzerlerine püskürtülen suda serinleyip, çamur banyosu yapıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın sorumlu veteriner hekimi Aygül Arsun, kışın ve yazın hayvanların refahını sağlamak için her türlü imkanı sağladıklarını söyledi. Hayvanat bahçesinin doğal orman içerisine kurulu olması nedeniyle çok sıcak olmadığını, ancak sıcağa hassas olan türlerin görevliler tarafından serinletildiğini anlatan Arsun, yiyecek ve içeceklerine özellikle yaz döneminde bir kat daha dikkat edildiğini söyledi.

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