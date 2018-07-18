Hayvanlar, su ve buzlu yiyeceklerle serinletildi

Gürkan DURAL/BURSA, ()- BURSA Hayvanat Bahçesi’nde sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu yiyeceklerle beslenip suyla ıslatılarak serinletildi.

Bursa'da, 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk, daha serin olan çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi. Sıcak hava hayvanları da etkiledi. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan 95 türden yaklaşık 700 hayvanın sıcaktan etkilenmemesi için çeşitli yöntemlere başvuruldu. Görevliler, sıcaktan bunalan hayvanları, içi buzla doldurulmuş kaplara konulan meyveler ile besledi. Ayılar, hayvanat bahçesindeki küçük göletlere girerek serinlerken bir taraftan da buzlu kaplar içinde verilen meyveleri yedi. Kökeni tropikal iklime sahip Madagaskar adası olan lemurlar, ağaçların gölgesine sığınırken develer de hortumlu su sıkılarak serinletildi.



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