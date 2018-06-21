Hayvanlar için ayrı polis teşkilatı istediler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Barosu Hayvan Hakları Kurulu'nca son günlerde yaşanan hayvan katliamlarına dikkat çekilerek, hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli ayrı polis teşkilatı oluşturulması istendi.

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu tarafından son dönemde yaşanan hayvan katliamlarına dikkat çekilerek, basın açıklaması yapıldı. Antalya Barosu'ndaki açıklamaya avukatların yanı sıra hayvan hakları savunucuları da katıldı. Kurul adına açıklama yapan avukat Alev Ersan, Sapanca'daki ormanlıkta bacakları ve kuyruğu kopuk bulunan yavru köpek için tek yürek olduklarını söyledi. Yavru köpeğin, zulmün sembolü haline geldiğini belirten Ersan, "Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağız. Hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız" dedi.

Ağzı süt kokan yavruya çekincesizce uzanan ellerin, ilk fırsatta insana da uzanacağını kaydeden avukat Ersan, hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ersan, taleplerini şöyle açıkladı:

"Avrupa'da olduğu gibi hayvanlara kanunen hukuki statü tanınmalı, hayvanlar mal değil; can kabul edilmeli. Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı. Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil; tüm eylemler kabahat olmaktan çıkarılıp, suç olarak tanımlanmalı. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı. Hayvanseverlere kapılarını kapatan il ve ilçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli, belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmelidir. Tüm Türkiye'de fayton işkencesi sonlandırılmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı ve canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalıdır."

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