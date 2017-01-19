 Hayvanat bahçesi sakinlerine kış önlemi

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas hayvanlara, özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuvalar hazırlanıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde 27 türde 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan parkta, sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar ısıtıcı soba, yerden ısıtma ve infrared lambaların yardımıyla ısınıyor. Soğuğa hassas olan sürüngen ve primat türlere aynı zamanda enerjisi yüksek besinler veriliyor.

Bu kışın geçen kış aylarına göre biraz daha çetin geçtiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Dr. Aygül Arsun, soğuğa hassas türlere özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Arsun, "Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Özel soğuk önlemlerini devreye sokuyoruz. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece arasında sıcaklıkta sabit olmalı. Piton yılanı vücut ısısını kendi kanıyla dengeleyen canlılar. Biz onların kendi yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurlara da infraredli lambalar yardımıyla sıcak bir yuva hazırladık. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmiyor. Onlar için de elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk" dedi.

Meteorolojik verileri sürekli takip ettiklerini sözlerine ekleyen Arsun, "Ani sıcaklık düşüşlerinde hayvanların hazırlıklı olması için meteorolojiyi takip ediyoruz. Hava ısınıncaya kadar elektrikli sobalar ve infrared lambalar yanmaya devam edecek" diye konuştu.

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