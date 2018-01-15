Hayvan pislikleri içine batan inek kurtarıldı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde sahibinin elinden kaçan inek, besihanenin çitini aşarak hayvan dışkılarının toplandığı çukura battı. İnek, olay yerine getirilen vinç yardımıyla çıkarılabildi.Olay, bugün saat 09.00'da, Hürriyet Mahallesi Fındıklı Sokak'ta meydana geldi. Besici Ali Coşkun'a ait bir inek, sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Bir besihanenin çitini aşan inek, büyükbaş hayvan dışkılarının topladığı alana girince, burada battı. Vücudunun yarısı pisliğin içine gömülen inek, çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale Şubesi'nden kurtarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekibi, çukura batan ineği kurtarmak için operasyon başlattı. İlk olarak olay yerine vinç istendi. İtfaiye ekipleri ineği dikkatlice bağladıktan sonra, vinç yardımıyla battığı yerden çıkardı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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