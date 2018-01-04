'Hayvan alacaksanız, barınakları tercih edin' uyarısı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, barınaklardaki köpeklerin üçte birinin sahibi tarafından terk edilen hayvanlardan oluştuğunu, köpek sahiplenmek isteyenlerin her cins ve yaşta hayvanı barınaklarda bulabileceğini söyledi.

Metin Yıldırım, doğum günlerinde veya evlilik yıldönümlerinde kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hediye olarak verildiğini, ancak evde bakımını üstlenmeyen kişilerin birkaç hafta içinde bu canlıları sokağa terk ettiğini belirtti. Hayvan beslemenin sorumluluk gerektirdiğini, eğlence olsun diye, kısa süren hevesler için kedi ve köpeklerin petshoplardan satın alındığını kaydeden Metin Yıldırım şöyle dedi:

"Sokağa terk edilen kedi ve köpekler barınaklarda toplanıyor. Barınaktaki köpeklerin üçte birinin cins ve eğitimli olduğunu görüyoruz. Burada hayvanların aşıları yapılıp, kısırlaştırılıyor, beslenmeleri sağlanıyor. Ancak en büyük ihtiyaçları olan sevgiyi yeterince bulamıyorlar. O nedenle bu hayvanları, terk etmeyeceğine inandığımız yeni sahiplerine veriyoruz."

'PETSHOPLARDAN SATIN ALMAYIN'

Petshoplardan evcil hayvan satın alınmamasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Petshoplarda hayvan satışına karşıyız. Çünkü burada satılan yavrular, çok kötü koşullardaki çiftliklerde tutulan kedi ve köpeklerin çiftleştirilmesiyle üretiliyor. Petshoplardan hayvan satın almak, bu kanlı ticarete ortak olmaktır. Bu yüzden hayvan sahiplenmek isteyenleri barınaklara davet ediyoruz. Ancak aldığınız hayvanları kesinlikle terk etmeyin. Çünkü terk edilmek, her canlıya aynı acıyı verir. O hayvanlar da tıpkı bizim gibi severler, özlerler. O hayvanlara acı vermeyin."



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