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HAYTAP: Kedi olabilir. Soğuk havalarda kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, havaların soğuk geçtiği şu günlerde, özellikle kedilerin sıcaklığı sebebiyle araçların motorlarına girip uyuduklarını...

HAYTAP: Kedi olabilir. Soğuk havalarda kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, havaların soğuk geçtiği şu günlerde, özellikle kedilerin sıcaklığı sebebiyle araçların motorlarına girip uyuduklarını belirterek, sürücülerin kaportaya vurmadan önce araçlarını çalıştırmamasını istedi.
Dışarıdaki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınacak yer aradıklarını belirten Laçinbala şunları söyledi:
"Kediler araçların motor kısmı sıcak olduğu için içine girmekteler. Bu nedenle sürücülerimiz sabahları araçlarına binmeden önce motor kaputunu açıp bakmalı ya da marşa basmadan önce kaputuna birkaç kere vurulmalı. Eğer soğuk geceden, sıcak motorunuza sığınmış bir kedi varsa uyanır ve korkarak uzaklaşır. Bunlara dikkat edilmezse araçların sıcak motoruna yerleşen kediler motorun çalışmasıyla birlikte maddi zarara yol açabildiği gibi, kedinin telef olmasıyla birlikte büyük bir vicdan azabına da neden olur."

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