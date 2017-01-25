Haymanalı öğrencilerin duygu dolu mektuplarına askerlerden anlamlı karşılık

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA(Ankara), ()- ANKARA'nın Haymana ilçesinde bir ilkokulun öğrencilerinin, Irak -İran sınırındaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapan askerlere yazdıkları mektuplara askerler de jestle karşılık verdi. Mektuplarla duygulanan askerler aralarında topladıkları 2 bin lirayı okula gönderek, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Haymana İlçesi'nde Sinanlı İlkokulu öğrencileri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İran-Irak sınırı Gediktepe Bölüğü'nde vatan görevi yapan Mehmetçiklere mektup yazdı. Öğrencilerin gönderdiği mektuplarıla duygulandıklarını ve duvara astıklarını belirten Bölük Komutanı Üsteğmen Fatih Sinanlı, askerlerin kendi aralarında topladıkları 2 bin lirayı öğrenciler adına okula gönderdi. Okul müdürü ve öğretmenler, gönderilen para ile öğrencilerin bot, giyecek ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Okulda başlatılan projenin öncüsü olan İngilizce Öğretmeni Esma Canbaz, bölük komutanı Üsteğmen Fatih Turan ile iletişime geçtiğini belirterek şöyle dedi: "Öğrencilerimiz tüm kalbi duygularıyla askerlerimize büyük bir hevesle mektup yazdı. Bu mektupları büyük bir sevinçle yolladım. Ayrıca karşılıklı asker-öğrenci arasında kısa film çekildi. Askerlerimizden de öğrencilere mektup geldi. Böyle bir projenin içinde olduğum için çok gururlu ve mutluyum" dedi. Okul Müdürü Abdullah İlgi ise, "Okulumuzda öğrencisi ve öğretmeniyle bir aile gibi olduk. Kendi aramızdaki bu samimiyet, bizi manevi olarak daha çok birbirimize bağlıyor. Öğretmenimizin öncülüğünde başlattığımız bu hareketle hem askerlerimize bir nebze moral vermenin, hem de öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI