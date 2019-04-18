'Haylaz'ın midesinden 6 santimlik iğne çıkarıldı

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta, 'Haylaz' isimli kedinin oyun sırasında yuttuğu 6 santimlik dikiş iğnesi, ameliyatla midesinden çıkarıldı.

Zile ilçesinde yaşayan Eda Dikmen'in tekir cinsi, 1 yaşındaki 'Haylaz' isimli kedisi, oyun oynarken, dikiş iğnesi yuttu. Durumu fark eden Dikmen, kedinin ağzından dikişi iğnesini çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Dikmen, kedisini kent merkezinde veteriner Mustafa Dülek'e götürdü. Röntgen çeken Dülek, midesine inen iğneyi çıkarmak için hayvanı ameliyata aldı. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası dikiş iğnesi 'Haylaz'ın midesinden çıkarıldı.

Operasyon hakkında bilgi veren veteriner Mustafa Dülek, "Sahibi, kedisinin bir dikişi iğnesi yuttuğunu söyledi. Biz de buna istinaden telaşlanarak, tetkiklere başladık. Grafiği çektiğimizde mide bölümünde yaklaşık 6 santim uzunluğunda dikiş iğnesini net şekilde görebildik. Hazırlıklarımızı hemen tamamlayarak cerrahi işleme başladık. 1 saatlik süren bir operasyonla mide ve ince bağırsak segmenti içerisinde 6 santim uzunluğunda ve ucunda 2- 3 santim ipi olan iğneyi başarılı bir operasyonla çıkardık" dedi.

Mustafa Dülek, Eda Dikmen'e teslim edilen 'Haylaz'ın iyi olduğunu söyledi.



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