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HayKonfed: Kurban ibadeti vahşete dönüşmesin

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kurban Bayramı'nda Müslümanlar'ı derinden yaralayan İslam'a yakışmayan görüntüler yaşandığını belirterek , "İbadet vahşete dönüşmesin" dedi. Kurban...

HayKonfed: Kurban ibadeti vahşete dönüşmesin
HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kurban Bayramı'nda Müslümanlar'ı derinden yaralayan İslam'a yakışmayan görüntüler yaşandığını belirterek , "İbadet vahşete dönüşmesin" dedi.
Kurban Bayramı'nda hayvanlara ibadet adı altında işkence edildiğini belirten HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık, yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara çağrıda bulundu. İllerde vali, ilçelerde ise  kaymakamların başkanlığındaki İl Kurban Hizmetleri Komisyonları'nı alınacak önlemlerin denetimi konusunda uyaran Çıtırık, şöyle dedi:
"İbadet edilirken hayvanlar bacaklarından vinçlerle asılıyor, kaçmasınlar diye bıçaklanıyor, uygun koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar taş ve sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılıyor, acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi boğazlanarak kesiliyor.  İbadet, zavallı hayvanlara zulme dönüşmekte, adeta işkence uygulanmaktadır. Bu görüntülerin yaşanmaması için görevli tüm resmi kurumlarca tedbir alınmasını, aykırı hareket edenlere idari para cezalarının verilmesini talep ediyoruz."
Çıtırık, hayvanseverler olarak Kurban Bayramı'nda özellikle belediye zabıtaları, çevre müdürlüğü görevlileri  olmak üzere ilgili kurum temsilcilerini takibe alacaklarını görevlerini yerine getirmeyenler hakkında da 'İhmal' iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını ekledi.

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