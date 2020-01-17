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Hayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesi
GENEL 17.01.2020, 16:46
VAN'da, hayırsever kardeşler Sedat ve Metin Calın, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık bot ve mont hediye etti.
Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren İlköğretim Okulu'ndaki 20 öğrenciye, hayırsever kardeşler Sedat Calın ve Metin Calın tarafından karne hediyesi olarak kışlık bot, çorap, eldiven ve atkı hediye edildi. Öğrenciler, hediyelerle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, veliler de duyarlılık gösteren kardeşlere teşekkür etti.
Kış aylarında ücra köylerdeki çocuklara ağabeyiyle ulaşmaya çalıştığını belirten hayırsever Sedat Calın, ''Vatandaşın desteğiyle 7 yıldır köy çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün karne günü köyümüze geldik ve çocuklarımıza montlarını, botlarını, atkılarını ve eldivenlerini hediye ettik. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu kış aylarında köy okullarını gezmelerini istiyoruz'' dedi.
Metin Calın ise öğrencilerden tatilde bol bol kitap okumalarını istedi. Karnelerini aldıktan sonra kar topu oynayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren İlköğretim Okulu'ndaki 20 öğrenciye, hayırsever kardeşler Sedat Calın ve Metin Calın tarafından karne hediyesi olarak kışlık bot, çorap, eldiven ve atkı hediye edildi. Öğrenciler, hediyelerle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, veliler de duyarlılık gösteren kardeşlere teşekkür etti.
Kış aylarında ücra köylerdeki çocuklara ağabeyiyle ulaşmaya çalıştığını belirten hayırsever Sedat Calın, ''Vatandaşın desteğiyle 7 yıldır köy çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün karne günü köyümüze geldik ve çocuklarımıza montlarını, botlarını, atkılarını ve eldivenlerini hediye ettik. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu kış aylarında köy okullarını gezmelerini istiyoruz'' dedi.
Metin Calın ise öğrencilerden tatilde bol bol kitap okumalarını istedi. Karnelerini aldıktan sonra kar topu oynayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.
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