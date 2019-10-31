Hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini sattı

Manisa'da bakkal dükkanı işleten 76 yaşındaki hayırsever Sadullah Bulgulu, 25 yılda şehrin farklı noktalarına toplam 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu, insanların yanı sıra hayvanların da yararlanabilmesi için Spil Dağı'na yaptırdığı 6 çeşmenin bakımını yapıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası Sadullah Bulgulu, sıhhi tesisatçı olan dedesinden etkilenerek 25 yıl önce şehrin çeşitli yerlerine çeşmeler yaptırmaya başladı. 10 yıl önce Güzelyurt Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan 200 metrekare büyüklüğündeki, 3 oda 1 salon olan dairesini de 200 bin TL'ye satan Bulgulu, bu parayı da çeşme yaptırmakta kullandı. 45 çeşmenin 6'sını yaban hayvanlarının da su içebilmesi için Spil Dağı'na yaptıran Bulgulu, zamanla bozulan çeşmelerin bakım ve onarımını da yapıyor.

İLK ÇEŞMESİNİ SPİL DAĞI'NA YAPTIRMIŞ

Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Sadullah Bulgulu, Dedem, sıhhi tesisatçıydı. Çeşme tamiri yapardı. Ondan etkilenmiş olacağım ki ben de bu iş için kolları sıvadım. İlk çeşmemi Spil Dağı'na yaptırdım. Bu çeşmenin suyunu 1,5 kilometre mesafedeki bir kaynaktan getirdik. O suyu getirmek için çok zorluk çektik. Ancak hiç yılmadım. Ardından sırasıyla Spil Dağı'na çeşmeler yaptırdım. Sonrasında bir caminin önüne çeşme yaptırdım. İnsanların, bu çeşmeden yararlanması için çok gayret gösterdim. Şu ana kadar yaptırdığım çeşmelerin sayısı 45'i buldu dedi.

'ÇEŞMELERE İSMİMİ YAZDIRMIYORUM'

Yaptırdığı çeşmelere kendi ismini yazdırmadığını ifade eden Bulgulu, şunları söyledi

Bu çeşmeden su içenlerin hayır duası etmesi, buradan alacağım sevap bana yeter. Ayrıca, çubuklarla yer altı sularını bulabiliyorum. Bu suları da değerlendiriyorum. Bu bir gönül işi. Gözüm, dükkanı görmüyor. Çoğu zaman bakkal dükkkanımı bırakıp, yaptırdığım bu çeşmelerle ilgileniyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım.