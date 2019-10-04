Haydarpaşa Garı ihalesi yapıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için ihale gerçekleştirdi.





İHALEYE DÖRT ŞİRKET KATILDI



İhaleye dört şirket katıldı. Bir şirket kriterleri sağlayamadığı için elendi, bir başka şirket ise teşekkür mektubunu sunarak teklifini vermedi. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sundu. Haydarpaşa Gar'ındaki belirlenmiş bölgeyi "kültürel ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için teklif veren İBB iştiraki 4 şirketin Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş olduğu öğrenildi. İlk oturumda tekliflerin verilmesinin ardından ihaleye ara verildi. İkinci oturumu bugün gerçekleşmesi beklenen ihalenin, 15 gün içerisinde değerlendirileceği ve sonuçlanacağı ifade edildi.





"İNŞALLAH İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLUR"



İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, "Biz de 4 şirket bir konsorsiyum oluşturduk. İhale komisyonu zarfları açtıktan sonra 15 gün içerisinde bir değerlendirme yapıp açık artırmaya çağıracağını söyledi. Şu anki durum bu. İnşallah İstanbul için hayırlı olur şeklinde konuştu.



