Haydarpaşa'da rayların altından tarih çıktı 

Enver ALAS/ İSTANBUL, () İSTANBUL'un simgelerinden, filmlere konu olan 110 yıllık Haydarpaşa Garı'nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sürerken peronların olduğu kısımda ve rayların altında arkeolojik kazılar başladı. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi.

ESKİ LİMAN ŞEHRİNE AİT KALINTILAR

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı'nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi. Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

HAYDARPAŞA GARI YOLCULARINA YIL SONUNDA KAVUŞUYOR

Öte yandan tren yolculuklarının simgesi ve filmlere konu olan, 1908'den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Garın yıl sonuna doğru yeniden eski görkemli günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR İKİ ETAP HÂLİNDE SÜRÜYOR

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap hâlinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor.

TARİHİ GAR YILI SONUNA DOĞRU AÇILACAK

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi. Çalışmaların sonunda garın onaylı projeye uygun olarak aslına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

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