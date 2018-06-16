Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...

Hayatını otizmli oğluna ve yatalak eşine adadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Arif Okatan (45), hayatını ağır engelli yatalak eşiyle otizmli oğluna adadı. 2 yıldır hastaneye gitmek dışında evden çıkmayan Okatan, "Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam...

Hayatını otizmli oğluna ve yatalak eşine adadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Arif Okatan (45), hayatını ağır engelli yatalak eşiyle otizmli oğluna adadı. 2 yıldır hastaneye gitmek dışında evden çıkmayan Okatan, "Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" dedi.
Antalya'da hamallık ve bahçıvanlık yaparak, eşine ve 1'i engelli 2 oğluna bakan Arif Okatan, Parkinson hastası eşi Durkadın Okata'nın (41) 2016 yılında yatağa bağlı hale gelmesinin ardından çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Otizmli oğlu Muhammed Ali (14) ile ağır engelli birey haline gelen eşi Durkadın ve lise son sınıf öğrencisi oğlu Muhammed'e (18) hayatını adayan Arif Okatan, 2 yıldır ailesini anlık bile olsa yalnız bırakmadı. Okatan, haftanın 4 günü hastaneye taşıdığı eşini bebek gibi mama ve biberonla besliyor. Eşinin her ihtiyacını karşılayan Okatan, otizmli oğlunu da ihmal etmiyor. Konuşamayan ve sadece birkaç kelime anlayabilen oğlunu da eliyle besleyen Okatan, 2 yıldır tek başına dışarı çıkamadı.
'METABOLİZMA UYKUSUZLUĞA ALIŞTI'
Arif Okatan'ın en büyük problemlerinden biri de uykusuzluk. Günde 4 saat uyuyan otizmli oğlu Muhammed Ali, günün kalanını ise evde dolaşarak, geçiriyor. Okatan, "Çocuk uyuduğunda eşim uyumuyor. Eşim uyuduğunda çocuk uyumuyor. İkisi aynı anda uyumadığı için sürekli uykusuzum; ancak metabolizmam buna alıştı" dedi.
HASTANE- EV DIŞINDA HAYATI YOK
Eşini hastaneye götürdüğünde Muhammed Ali'yi de yanına aldığını belirten Okatan, "Son 2 yıldır hastane ve ev dışında hiçbir yere gitmedim. Sadece hastamla dışarı çıkabildim. Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" diye konuştu.
'EŞİMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'
Eşinden ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Arif Okatan, "Evlenirken, 'hastalıkta ve sağlıkta' diye söz verdik. Mutlu ve iyi günlerimizi beraber geçirdik. Bu hastalık sürecinde nankörlük edip, eşimi bırakıp, gidemem. Aklı ve vicdanı olan böyle yapar. Eşimi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" dedi. 
EN BÜYÜK HAYALİ AİLECE PİKNİK
14 yıldır konuşmayan oğlunun bir gün kendisine 'canım babam' demesini istediğini belirten Arif Okatan, en büyük hayalinin ise ailesiyle gidecekleri piknik olduğunu aktardı. Pek çok ihtiyaçlarının Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle karşılandığını belirten Okatan, "Ailece pikniğe gitmek isterdim. Oğlumla top oynamak, ip atlamak, kovalamaca oynamak isterdim. Eşimle mangal yakmak, oturup, saatlerce konuşmak isterdim. Ben sadece sağlık istiyorum. Sağlıkları yerinde olsun, dünya malını istemem. Eşimle el ele tutuşup, oğlumu da yanımıza alıp, gezsem dünyalar benim olurdu" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325