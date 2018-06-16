Hayatını otizmli oğluna ve yatalak eşine adadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Arif Okatan (45), hayatını ağır engelli yatalak eşiyle otizmli oğluna adadı. 2 yıldır hastaneye gitmek dışında evden çıkmayan Okatan, "Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" dedi.

Antalya'da hamallık ve bahçıvanlık yaparak, eşine ve 1'i engelli 2 oğluna bakan Arif Okatan, Parkinson hastası eşi Durkadın Okata'nın (41) 2016 yılında yatağa bağlı hale gelmesinin ardından çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. Otizmli oğlu Muhammed Ali (14) ile ağır engelli birey haline gelen eşi Durkadın ve lise son sınıf öğrencisi oğlu Muhammed'e (18) hayatını adayan Arif Okatan, 2 yıldır ailesini anlık bile olsa yalnız bırakmadı. Okatan, haftanın 4 günü hastaneye taşıdığı eşini bebek gibi mama ve biberonla besliyor. Eşinin her ihtiyacını karşılayan Okatan, otizmli oğlunu da ihmal etmiyor. Konuşamayan ve sadece birkaç kelime anlayabilen oğlunu da eliyle besleyen Okatan, 2 yıldır tek başına dışarı çıkamadı.

'METABOLİZMA UYKUSUZLUĞA ALIŞTI'

Arif Okatan'ın en büyük problemlerinden biri de uykusuzluk. Günde 4 saat uyuyan otizmli oğlu Muhammed Ali, günün kalanını ise evde dolaşarak, geçiriyor. Okatan, "Çocuk uyuduğunda eşim uyumuyor. Eşim uyuduğunda çocuk uyumuyor. İkisi aynı anda uyumadığı için sürekli uykusuzum; ancak metabolizmam buna alıştı" dedi.

HASTANE- EV DIŞINDA HAYATI YOK

Eşini hastaneye götürdüğünde Muhammed Ali'yi de yanına aldığını belirten Okatan, "Son 2 yıldır hastane ve ev dışında hiçbir yere gitmedim. Sadece hastamla dışarı çıkabildim. Sosyal hayatım bitti. Şikayetçi değilim. Yeter ki hastam sağlığına kavuşsun" diye konuştu.

'EŞİMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'

Eşinden ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Arif Okatan, "Evlenirken, 'hastalıkta ve sağlıkta' diye söz verdik. Mutlu ve iyi günlerimizi beraber geçirdik. Bu hastalık sürecinde nankörlük edip, eşimi bırakıp, gidemem. Aklı ve vicdanı olan böyle yapar. Eşimi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ AİLECE PİKNİK

14 yıldır konuşmayan oğlunun bir gün kendisine 'canım babam' demesini istediğini belirten Arif Okatan, en büyük hayalinin ise ailesiyle gidecekleri piknik olduğunu aktardı. Pek çok ihtiyaçlarının Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle karşılandığını belirten Okatan, "Ailece pikniğe gitmek isterdim. Oğlumla top oynamak, ip atlamak, kovalamaca oynamak isterdim. Eşimle mangal yakmak, oturup, saatlerce konuşmak isterdim. Ben sadece sağlık istiyorum. Sağlıkları yerinde olsun, dünya malını istemem. Eşimle el ele tutuşup, oğlumu da yanımıza alıp, gezsem dünyalar benim olurdu" diye konuştu.

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