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Hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi
NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları...
GENEL 14.10.2019, 19:20
NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Erdem için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Erdem için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem’in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi.
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