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‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ yarışması tamamlandı

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından düzenlenen ‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ Proje yarışması tamamladı. Ön elemeden geçen projeler 8 Mart günü IGU TOWER’da...

‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ yarışması tamamlandı

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından düzenlenen ‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ Proje yarışması tamamladı.

Ön elemeden geçen projeler 8 Mart günü IGU TOWER’da düzenlenen yarışma finali sunumları ile tamamlandı. Yarışmada finale kalan 33 Proje ve 39 katılımcı öğrenci fikirleriyle yer aldı.

15 Mart 2019 tarihinde final etkinliği düzenlenerek ödüller sahiplerini buldu. Yarışma jürisi tarafından dereceye giremeyen ama projelerine destek verilecek olan öğrencilere jüri özel ödülü verildi.

Ayrıca İGÜ TTOUAM projelerine dış paydaşlık yapan Mehmet Cangüleç ve Fikret Yeşilcay’a desteklerinden ötürü plaket verildi.

Dereceye giren öğrencilere para ödülü ve açık ofis imkânı verilecek.

Jüri özel ödülüne layık görülen projeler; International Awareness Academy (IAA), Derman, Koroner Damarlara Doğru, İş Müzayedesi, Seyir Füzesi, Pratik Giysi Dolabı.

Üçüncülüğe layık görülen proje; İlker Mete Uysal liderliğinde, Geliştirilmiş Yangın Merdiveni Kapısı Sistemi. İkinciliğe layık görülen proje; Furkan Zengin liderliğinde NKampus. Birinciliğe layık görülen proje; Mustafa Kabcı liderliğinde Akıllı Ulaşım Otomasyonu oldu.

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