"Hay'can"sever Muhammed'e adına yaptırılan parkta doğum günü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()- AVCILAR'da liseye gitmeye hazırlanan, çok sevdiği "hay'can" olarak tanımladığı sokak hayvanları için çalışırken 9 ay önce, ‘Aort yırtılması’ sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Muhammed Ali Yürekli adına yaptırılan parkta doğum gününde anıldı.

'Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanlığı yapan, işçi bir baba ile ev kadını annenin iki çocuğundan biri olan, burslu eğitim gördüğü okulda sınıfını her yıl takdir belgesi ile geçen Muhammed Ali Yürekli, geçen Ağustos ayında fenalaştı. Kalbinden rahatsızlanan Yürekli, kaldırıldığı Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Derslerinden artan zamanlarında evinde beslediği hayvanların yanı sıra Avcılar’daki sokak hayvanları için uğraşan, belediyeye ait hayvan barınağına sık giderek oradaki her birini ‘Can’ olarak görerek "hay'can" olarak nitelendirdiği hayvanlara yiyecek veren Yürekli’nin ölümü yakınları ve hayvanseverleri üzdü. Küçükçekmece'de yapılan cenaze törenine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katılırken, acılı annesi Selma Selin Yürekli'yi güçlükle teselli etti. Hayvansever çocuğun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Hayvanseverler, Muhammed Ali Yürekli'nin ismini yaşatabilmek için internette İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yönelik olarak içinde sokak hayvanları için su kaplarının bulunduğu bir parka verilmesi için imza kampanyası başlattı. Hızla yayılan kampanya üzerine Avcılar Belediyesi Gümüşpala Mahallesi'nde Muhammed Ali Yürekli ismi verilecek, hayvanseverlerin sevimli dostlarını gezdirip spor yaptırabilecekleri parkurları olan park yapılacağını açıkladı. Bu konuda belediye meclisinde karar alındı. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan kısa süre sonra açılışı yapılacağı belirtilen parkta Yürekli için 15’inci doğum günü düzenlendi.

“EMANET "HAY’CAN"LARINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Üzerinde Yürekli’nin fotoğrafı bulunan pastayı annesi ile birlikte kesen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “O sokaktaki canlılar için hazırladığı projeleri bizimle paylaşan, sokak hayvanları için hiç yorulmadan çalışan ve gelecekte gen mühendisi olmayı kafasına koyan pırıl pırıl bir gençti. Emaneti olan hay’canlara sahip çıkıyoruz. Azminin ve çalışkanlığının Avcılarlı gençlerimize örnek oluşturması için bu parkta ismini yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.

HER GÜN OĞLUNA İÇİNİ DÖKTÜ

Oğlu ile gurur duyduğunu belirten anne Selma Selin Yürekli, Muhammed Ali'nin ölümünü kabullenemediğini, onun bir yerlere gittiğini düşünür gibi hareket ettiğini, içini dökebilmesi için yakın arkadaşının önerisi üzerine ilk haftadan itibaren ona her gününü anlattığı günlük yazdığını söyledi. Günlüğünü hergün sosyal medya hesabında paylaşan acılı anne, oğlunun baktığı 16 kedi ve 4 köpeğin yanı sıra 2 kuş ve tavşanı beslemeye devam ettiğini ifade derken muhabirine şöyle dedi:

“Henüz 3 yaşındayken bir kedinin arabanın altında kaldığını görünce ağladı. O günden itibaren hayvanları bırakmadı. Ben de teşvik ettim. Sokak hayvanlarını besledi, bazılarını eve getirdi. 'İnsan eve fare getirilmesini kabul eder mi?' kabul ettim. O gittiğinden bu yana bizim için hayat kalmadı. Dostlarımız destek oldu. Arkadaşım bana 'Her gününü yaz rahatlarsın' dedi. Ona yazdığım, içimi döktüğüm mektuplar kitap oldu. Bu kitapta Alim, ben, herkes var. Geliri sokak hayvanlarına verilecek bu kitapta her şeyimiz, beslediğimiz canlardan oğlumun mezar taşına kadar her şey var. Allah herkese Ali gibi evlat versin. 14 seneye bir ömür sığdırdı. Para versen bu kadar insanı toplayamazsın. Ben ona böyle bir doğum günü yapamamıştım.”

İTÜ'DEN 'UMUT ÖDÜLÜ'

Anne Selin Selma Yürekli, adına park yapılan binlerce kişinin sevdiği bir çocuğun annesi olarak acılı, gururlu olduğunu herkesin koşarak doğum gününe geldiğini, İTÜ’nün önümüzdeki günlerde kendisine böyle bir çocuk yetiştirdiği için kendisine ‘Umut Ödülü’ verileceğini söyledi.



(FOTOĞRAF)