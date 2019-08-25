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Havuzda bulunan ördekler kirlilik nedeniyle öldü iddiası
KONYA'da sulama yapmak amacıyla kullanılan bir havuz içerisinde bulunan çok sayıda ördek telef oldu. Çevredekiler ördeklerin havuzdaki atıklar ve kirlilik nedeniyle öldüğünü söylerken, mahallenin muhtarı Osman Yağcı ise ördeklerin köpek...
GENEL 24.08.2019, 09:23
KONYA'da sulama yapmak amacıyla kullanılan bir havuz içerisinde bulunan çok sayıda ördek telef oldu. Çevredekiler ördeklerin havuzdaki atıklar ve kirlilik nedeniyle öldüğünü söylerken, mahallenin muhtarı Osman Yağcı ise ördeklerin köpek saldırısı sonucu telef olduğunu ileri sürdü.
Merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi’nde bulunan havuza atılan poşet ve plastik maddeler hayvanların kirlilik nedeniyle ölmüş olabileceğini düşündürttü. Çok sayıda ördeğin telef olduğu havuzda, hayatta kalmayı başaran 3 ördeğin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü. Havuzda ölü bulunan ördeklerin çevreye kötü kokular yaydığı belirtilirken, vatandaşlar da havuzun bir an önce temizlenmesini istedi. Havuz içerisinde top, plastik şişe, poşet ve çok sayıda kirli atığın olması da tepki çekti.
'KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU ÖLDÜLER'
Hatip Mahalle Muhtarı Osman Yağcı, ördeklerin köpeklerin saldırması sonucu telef olduğunu söyledi. Muhtar Yağcı, "Havuz, mahalle sulama kooperatifimiz tarafından yapıldı. Sulamada kullanılan bir havuz. Vatandaşlarımız da oraya ördek bıraktı ancak mahalledeki köpekler gece havuza girip, ördeklere saldırarak ördekleri telef etmiş. Havuzda kirlilik problemimiz var. Ancak en kısa sürede havuzu temizleyeceğiz" dedi.
Merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi’nde bulunan havuza atılan poşet ve plastik maddeler hayvanların kirlilik nedeniyle ölmüş olabileceğini düşündürttü. Çok sayıda ördeğin telef olduğu havuzda, hayatta kalmayı başaran 3 ördeğin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü. Havuzda ölü bulunan ördeklerin çevreye kötü kokular yaydığı belirtilirken, vatandaşlar da havuzun bir an önce temizlenmesini istedi. Havuz içerisinde top, plastik şişe, poşet ve çok sayıda kirli atığın olması da tepki çekti.
'KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU ÖLDÜLER'
Hatip Mahalle Muhtarı Osman Yağcı, ördeklerin köpeklerin saldırması sonucu telef olduğunu söyledi. Muhtar Yağcı, "Havuz, mahalle sulama kooperatifimiz tarafından yapıldı. Sulamada kullanılan bir havuz. Vatandaşlarımız da oraya ördek bıraktı ancak mahalledeki köpekler gece havuza girip, ördeklere saldırarak ördekleri telef etmiş. Havuzda kirlilik problemimiz var. Ancak en kısa sürede havuzu temizleyeceğiz" dedi.
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