Havuz dans pistine dönüştürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan müşterilerini serinletmek isteyen eğlence mekanı, havuzu dans pistine dönüştürdü. Su içinde eğlenen tatilciler, zaman zaman dökülen buz küpleriyle de serinledi.

Alanya'da hizmet veren bir işletme, artan hava sıcaklığından bunalan müşterilerini serinletmek için eğlenceyi havuza taşıdı. İşletmedeki bar ve DJ kabini havuzun içine yerleştirilirken, 'Ice Cupe- Buz Küpü' adlı bir konsept oluşturuldu. Havuz içinde içeceklerini alıp hem yüzen hem de dans edebilen müşterileri serinletebilmek için de zaman zaman havuza buz küpleri atıldı. Müşterilerin eğlencesine havuz kenarından dansçılar da eşlik etti.

'ÇOK BEĞENDİM'

Alanya'da tatilde olan Radyo D programcısı 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek de havuzda eğlenenler arasında yer aldı. Partinin değişik bir konsepte sahip olduğunu belirten Emek, "Alanya'ya yıllardır geliyorum. Alanya'nın eğlence konusunda bazı eksiklikleri vardı. Havuz partilerinin yapıldığı, dans, müzik, eğlence, havuz, güneşlenme gibi şeylerin hepsinin bir arada olduğu mekanlara ihtiyaç vardı. Burası da bunlardan birisi ve bu açığı kapatan bir eğlence olmuş. Beni buraya arkadaşlarım getirdi. Çok beğendim. Özellikle havuzun 'sonsuz havuz' gibi görsel olarak denizle birleşmesi çok hoşuma gitti" dedi.

YAZ BOYU DEVAM EDECEK

Eğlence mekanının işletmecisi Ödül Ufuk Gürbüz, her hafta yaptıkları havuz partisiyle ilçede yeni bir eğlence şekli oluşturduklarını, tatilcilerin buz ve çeşitli temalarla yaptıkları havuz partilerinin büyük ilgiyle karşılandığını belirterek, yaz boyunca partilere devam edeceklerini söyledi.



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