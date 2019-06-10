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Havran'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, otomobil, önünde giden traktöre çaptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Balıkesir-Havran karayolunun kırsal Eğmir Mahallesi kavşağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kazada İdris Aslantaş’ın...

Havran'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
BALIKESİR'in Havran ilçesinde, otomobil, önünde giden traktöre çaptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Balıkesir-Havran karayolunun kırsal Eğmir Mahallesi kavşağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kazada İdris Aslantaş’ın kullandığı 06 BAM 615 plakalı otomobil, Eyüp Aktaş'ın kullandığı 19 H 7486 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aktaş ile beraberinde bulunan eşi Ülker Aktaş, traktörden düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü İdris Aslantaş ve Selma Aslantaş ile Eyüp Aktaş ve Ülker Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörden düşen çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yola dökülen yağı temizledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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