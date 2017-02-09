Havası kirli Keşan, mart sonunda doğalgaza kavuşuyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - TÜRKİYE'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen doğalgaz altyapı çalışmaları sürüyor. GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, doğal gazın Mart ayı sonuna kadar Keşan geneline yayılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye’nin hava kirliliği en yüksek yerlerinden biri olan Keşan İlçesi’nde, GAZDAŞ’ın çalışmaları sonucunda Mart ayı sonuna kadar tüm şehir geneline doğalgazın yayılması amaçlanıyor. İlk aşamada Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki binden fazla konut ve tesise sunulacak doğalgaz hizmetinin Mart ayı sonuna kadar şehir geneline yayılması hedefleniyor.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, doğalgaza geçişle birlikte Keşan’ın hava kirliliğinde hızlı bir düşüş beklediklerini belirterek, "İnsan ve çevre sağlığı düşünüldüğünde, hava kirliliğini azaltan önemli bir yakıt olan doğalgazın kullanımı sayesinde Trakyalılar temiz bir çevreye kavuştu. Trakya’nın hızla büyüyen sanayisi ve ekonomisine karşın son 10 yıl içinde doğal gaz kullanımı sayesinde hava kalitesinde Edirne’de yüzde 60, Kırklareli’nde yüzde 65 iyileşme sağlandı” dedi.

KİRLİLİK TEHLİKELİ BOYUTLARDA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan İlçesi’nde 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan’daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ’ın Musul’da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.

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