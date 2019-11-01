Havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan Şivan, toprağa verildi

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi.



'Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 sivil şehit oldu. Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'taki saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedaviye alındığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 19 günlük yaşam mücadelesini dün kaybedip, şehit oldu. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Nusaybin'e götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bu sabah Moris Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.