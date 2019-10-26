Havalimanlarında yolcular pasaport hizmetini anketle değerlendirebilecek

Enver ALAS /İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın başlattığı "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" kapsamında İstanbul Havalimanı'na konulan 20 cihaz sayesinde yolcular, pasaport hizmetini değerlendirmeye başladı. Anketle yolcuların kendilerine hizmet veren pasaport polislerinin genel davranış ve tutumlarını değerlendirmesi, memnuniyetsizliklerin belirlenerek, eksik görülen hususların giderilmesi amaçlanıyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından aralarında İstanbul Havalimanı'nın da olduğu yolcu yoğunluğu yüksek olan 10 havalimanında "Yolcu Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme Anket Çalışması" başlatıldı. Bu kapsamda havalimanlarına Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde anket cihazları konuldu. Uygulama ile yolcular, pasaport polisinin tutum ve davranışları ile işlem süresinden memnuniyetini değerlendirebilecek. Ayrıca, yolculara sorulan ankette memnuniyetsizlik nedenleri, pasaport personelinin tavrı, dil bilgisi, yönlendirme veya işlem sürelerinin uzunluğu gibi sorulara yanıt verilebilecek. Anket sonrası veriler, Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, gerekmesi halinde havalimanlarına gönderilecek ve eksik görülen hususlarla ilgili gerekli tedbirler alınacak. Söz konusu veriler ışığında ilerleyen dönemde personele verilecek hizmet içi eğitimlerde de değerlendirilecek.





"HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAK AMACIYLA BU ÇALIŞMAYI YAPTIK"



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkan Yardımcısı Ali Osman Anılır, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. İlk etapta Türkiye'de yolcu yoğunluğu yüksek olan 10 havalimanında uygulamanın başladığını söyleyen Anılır, söz konusu anket çalışmasına başladıklarını, iki aylık dönemden sonra bu uygulamayı yolcuların kullanımına sunduklarını ifade etti. Anılır, "Pasaport kontrol memurlarımızın genel davranışlarını değerlendirmek, hizmet kalitemizi artırmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bizim araştırmamıza göre, yurt dışında başka havalimanlarında olmayan bir uygulama olarak bunu değerlendirdik" dedi.





"ARKADAŞLARIMIZIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜLKE İMAJI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"



Türkiye genelinde 69 cihazla bugüne kadar 23 bin yolcunun memnuniyetinin ölçüldüğünü aktaran Anılır, yolcuların yüzde 80'inin verilen hizmetten memnun olduğunu bildirdiğini kaydetti. Hizmetlerden memnun olmayan yüzde 20 oranındaki yolcuyu da çok önemsediklerini ifade eden Ali Osman Anılır, şunları söyledi:



"Burada pasaport personelimizin tutum ve davranışı, yolcuları karşılaması, güler yüzlü olması, ayrıca pasaport kontrollerinin de 15-20 saniye gibi sürelerde tamamlanması bizim için önemli. Çünkü uçaktan gelen ya da uçağa binerek yurt dışına çıkacak insanların işlemlerini bir an önce yapması, ülkemizden memnun ayrılması ya da ülkemize gelirken ilk karşılaştığı devlet görevlisi tarafından olumlu olarak karşılanması bizim için esas. Bu ülke imajımız için de çok önemli ve imajımıza değer katacaktır. Ülkemize gelen bir turistin ilk karşılaştığı devlet görevlisi pasaport kontuarlarında görev yapan polis memuru arkadaşlarımızdır. Çıkış da aynı şekilde, en son da yine pasaportta görevli memur arkadaşlarımızla karşılaşıyorlar. Bu arkadaşlarımızın tutum ve davranışları gerçekten bizim için ve ülke imajı açısından çok önemli."



Uygulamanın genişlemesini istediklerini dile getiren Anılır, "İstanbul Havalimanı'nda, geliş ve gidişte toplam 20 tane bu cihazdan var. Tamamen gönüllülük esasına göre ve çok kısa sürede anket dolduruluyor" diye konuştu.





EGM Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Seçil Çolak ise anket cihazlarının işleyişini basın mensuplarına anlattı. Yolcuların ekranda istediği dili seçebildiğini, sonraki aşamada pasaport kontrol noktasıyla ilgili hizmetlerin değerlendirildiğine dikkat çeken Çolak, "Anket kısa sürede tamamlanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.





YERLİ VE YABANCI YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN



İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen yolcular ise karşılaştıkları anket cihazları üzerinden pasaport polislerini değerlendirdi. Uygulamaya katılan bazı yolcular, anketlerdeki soruları yanıtlarken, basın mensuplarına da projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.