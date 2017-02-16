Havalimanının Sitare Ablası veda etti

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() ATATÜRK Havalimanı’nın sevilen simalarından ve çalışanların "Sitare Ablası" Sitare Şençalış, THY’de 22 yıl, Atlasglobal’de de 12 yıl olmak üzere toplam 34 yıl çalıştıktan sonra havalimanına ve arkadaşlarına veda etti.

Başta son çalıştığı Atlasglobal olmak üzere, TAV ve birçok kuruluşun veda toplantısı düzenlediği Sitare Şençalış, Atatürk Havalimanı’nda görev yapan gazetecileri de ziyaret etti ve 34 yıl boyunca kendisine gösterilen desteğe teşekkür etti.

O VAN, BU VAN DEĞİL

Sitare Şençalış ziyaret sırasında bir gazetecinin, “34 yıl boyunca binlerce insanla karşılaştınız. Sizi etkileyen en önemli anı nedir? sorusu üzerine şunları söyledi:

“ Bir bayram üstüydü, Van yolcularını hiç unutamam. Bayram uçuramıyoruz çünkü Van’da hava çok kötü. Ama bunu anlatamıyoruz tabii, eski terminal. Yolcular kontuarlara, yürüdü ben de oradayım. Tam o sırada bir anons yapıldı. Bir uçuş anons ediliyor. Yolcular 101 numaralı kapıya çağrılıyor. Danışmada arkadaş bu anonsu 'Van O Van' şeklinde yaptı. Yani bunu duyan yolculardan birisi bağırarak üzerime geldi; “ Uyy” dedi. Bağırarak, ‘Sen Van’a uçuruyorsun da bana yalan söylüyorsun. Beni uçurmuyorsun” dedi. Fıkra gibi, zor ikna ettik. “ O Van senin bildiğin Van değil” dedik. O yolcu benim için unutulmaz. Hem yaşlı hem tontondu.”

Sitare Şençalış, havalimanının büyük bir aile olarak gördüğünü belirterek, “ O kadar büyük bir aile ki ailemden çok kayıplarım oldu. Deprem veya sağlık nedenleriyle, ama koskocaman bir havalimanı ailem oldu” dedi.

Şençalış gençlere tavsiye olarak da, “ Sevgi ve saygı içinde olsunlar, çalışsınlar. Disiplinli çalışsınlar işlerini iyi öğrensinler ve mutlu çalışsınlar. İşini çok iyi öğrenen kişi asla yolcuya kızmaz. Bilgi sahibi olan bir kişi, işini severek yapan bir kişi asla yolcuya kızmaz. Yolcunun kızacak bir şeyi olmaz, hepimiz yolcuyuz. Empati yapmak lazım” dedi.

VEDA MESAJI.

Sitare Şençalış son olarak 12 yıl görev yaptığı Atlasglobal’den ayrılırken arkadaşlarına şu mesajı gönderdi:

“Değerli Atlasglobal ailem, 4 Şubat 2005 yılında ailemin bir bireyi oldum.

12 Yılımı tamamladığım bu günler, çalışma hayatımın 34 yılının en anlamlı 12 yılı... Bu süreci sizlerle paylaşmanın sevinci, coşkusu, gururu içindeyim.

Değerli ailem,

Türkiyenin IATA üyesi, ilk özel havayolunda görev aldığım, 12 yıl içinde, gerçekten az zamanda büyük işler yaptık. Sn.Murat Ersoy 'un çalışkan, zeki,dinamik yapısındaki enerjisi ile karşımıza çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aşarak, tarifeli bir havayolunun, ATLASGLOBAL' in temellerini aramızda olan ve olmayan arkadaşlarımızla birlikte attık. Şunu önemle belirtmeliyim ki; BİRBİRİMİZE İNANDIK,GÜVENDİK...BİRBİRİMİZİ SEVDİK ve SAYDIK...BİLGİMİZİ PAYLAŞTIK ve YAYDIK... DEGERLİ AİLEM,

Ben değil, biz dedik. Büyük bir aile olduk. Sevgiyle başarıya koştuk. Büyük bir onurla birlikte olduğum ailemin tüm bireylerine içten sevgi ve saygılarımı iletir, mutlulukla ,huzur içinde, sevgiyle bütünleşen nice yıllar dilerim. Gönül dolusu teşekkürler. Sevgiyle kalın, beni doğrularımla anın"

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