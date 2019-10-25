Havalimanında yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak?

Gülseli KENARLI-Enver ALAS Kamera: Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı girişinde alev alan VIP minibüsün kayarak yanmasına neden olduğu polis aracının hasarını kimin karşılayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan VIP aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevler içindeki aracı gören bir polis ekibi, hemen olay yerine giderek yolu trafiğe kesti. Şoför ve yolcu yanan araçtan çıkarak canlarını kurtarırken, bu sırada araç freninin boşalmasıyla kaydı ve yolu kesen polis otosuna çarparak onun da yanmasına neden oldu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. İtfaiyenin hazırlayacağı teknik rapor sonrası yangının sebebi belirlenecek. Kazada ön tarafı yanan polis otosunun zararı, karşı tarafın kaskosundan karşılanacak. Polis otosunun kaskodaki rayiç bedeline binaen ortaya çıkan zarar miktarı karşı tarafın kaskosu tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube'ye ödemesi yapılacak.

"39 BİN LİRA HASAR KARŞILAMA LİMİTİ VAR"

Sigorta danışmanı İsmail Yıldıray Felek, "Bir hata yani kusur söz konusu. Ne kadar da yanan araç mağdur gibi görünse de geri geri kayıp vurduğu polis aracına karşı trafik kanununa göre bir kusur işlemiş durumda. Bu kusurun da kendi trafik sigortasından, vurduğu polis aracına ödeme yapılmasıyla tanzim edilecek. Trafik sigortasının 39 bin lira hasar karşılama limiti var. Bunun üzerinde bir limit gerekiyorsa, polis aracının hasarı yüksekse, kalan kısmı yine turizm aracının kasko sigortası varsa oradan temin edilecek. Bu turizm aracı kendi hasarını da kasko sigortası varsa temin edebilir. Yoksa kendi hasarını kendi cebinden karşılayacak" dedi.

"YANIŞ SEBEBİNİ ÇOK İYİ İRDELEMEK LAZIM"

Felek, araç yangını ile ilgili de değerlendirme yaparak, "O daha teknik bir konu. Yanış sebebini çok iyi irdelemek lazım. Eğer burada bir teknik arıza varsa, o aracın üretildiği firma ile ilgili o şahıs dava açabilir. Ama bunun sebebi şoförün yakıt dolumundan ya da kendi içeride yaptığı herhangi bir şeyi alevlendirerek meydana gelen bir durumsa bu tespit edilir bilirkişiler tarafından. Bu her türlü araç sahibinin yükümlülüğünde olan bir şey" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)